Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi, Bernat… Une opération impossible pour Ousmane Dembélé !

Publié le 31 janvier 2022 à 11h30 par T.M.

Intéressé par Ousmane Dembélé, le PSG chercherait notamment à se mettre d’accord avec le FC Barcelone pour réaliser un échange de joueurs. Mais pour cela, il faut trouver des monnaies d’échange côté parisien ce qui ne serait visiblement pas une mince affaire.

Aujourd’hui, le FC Barcelone ne se fait plus d’illusion concernant la prolongation d’Ousmane Dembélé. Si cela était initialement une priorité de Joan Laporta, voilà que le club catalan cherche à se débarrasser du Français. Le Barça avait alors été clair, Dembélé doit s’en aller avant la clôture du mercato hivernal. Le temps presse donc désormais puisque le marché ferme ses portes ce lundi soir et pour le moment, le champion du monde est toujours à Barcelone. Néanmoins, dans cette dernière ligne droite, les choses se sont accélérées concernant Ousmane Dembélé. Si la Premier League reste à l’affût, c’est le PSG qui aurait passé la seconde pour accueillir le joueur de Xavi. Depuis ce dimanche soir, les négociations ont pris un autre tournant entre les deux clubs. Pour autant, un accord semble encore loin d’être trouvé, d’autant plus que le PSG ne semble pas enclin à lâcher les 20M€ réclamés par Laporta pour le transfert de Dembélé.

Quel joueur du PSG dans la balance ?