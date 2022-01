Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Deux recrues bouclées par Laporta grâce au PSG ?

Publié le 31 janvier 2022 à 9h00 par P.L.

Bloqué sur le marché des transferts depuis quelques jours par la situation d'Ousmane Dembélé, le FC Barcelone pourrait voir le PSG lui rendre un grand service si le club de la capitale venait à recruter l'international tricolore dans les prochaines heures.

Ces dernières heures, le dossier Ousmane Dembélé s’est totalement enflammé. N’ayant toujours pas bougé de ses positions concernant une éventuelle prolongation avec le FC Barcelone, l’international tricolore pourrait bien quitter le club catalan cet hiver. C’est en tout cas ce que souhaite la direction blaugrana, qui espère pouvoir mettre un terme définitif à cette situation délicate par un départ le plus rapidement possible. Alors que le mercato hivernal va bientôt fermer ses portes, le PSG se serait visiblement hâté sur le dossier. Selon Foot Mercato , le club de la capitale disposerait déjà d’un accord verbal avec Ousmane Dembélé et s’activerait pour trouver un terrain d’entente avec le FC Barcelone cet hiver. Une tendance que la presse espagnole est rapidement venue confirmer. Et le PSG pourrait par la même occasion débloquer bien des choses du côté des Blaugrana .

Le départ de Dembélé au PSG cet hiver pourrait débloquer les dossiers Tagliafico et Aubameyang