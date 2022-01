Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà la préférence d’Ousmane Dembélé pour son prochain club !

Publié le 31 janvier 2022 à 8h15 par G.d.S.S. mis à jour le 31 janvier 2022 à 8h16

En fin de contrat avec le FC Barcelone en juin prochain, Ousmane Dembélé est annoncé dans le viseur du PSG qui pourrait tenter de le recruter avant la clôture du mercato hivernal. Mais l’attaquant français semble avoir une autre priorité…

Ousmane Dembélé (24 ans) et le FC Barcelone, ça sent la fin ! L’attaquant français arrivera au terme de son contrat à l’issue de la saison, et pourtant, la direction du club catalan l’a publiquement invité à se trouver un point de chute dès cet hiver sous peine d’être mis de côté jusqu’à son départ en juin prochain. Le PSG serait notamment positionné pour tenter de racheter les six derniers mois de contrat de Dembélé au Barça, mais l’ancien joueur du Stade Rennais vise un autre championnat.

Dembélé très attiré par Chelsea