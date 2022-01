Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il recruter Ousmane Dembélé cet hiver ?

Publié le 31 janvier 2022 à 8h00 par La rédaction

Alors qu’Ousmane Dembélé est poussé vers la sortie par le FC Barcelone, le PSG serait intéressé par l’international français. Mais selon vous, Leonardo a-t-il raison de vouloir récupérer l’attaquant ?

Le PSG pourrait être l’un des grands protagonistes de cette dernière journée de mercato hivernal. Libre à l’issue de la saison, Ousmane Dembélé est poussé vers la sortie par le FC Barcelone, qui s’est fait une raison concernant la prolongation de son joueur. Ainsi, ce dernier a été mis à l’écart du groupe par la direction blaugrana, déterminée à lui trouver une porte de sortie afin de récupérer une indemnité de transfert. Conscient que sa situation ne s’arrangera pas, Ousmane Dembélé serait désormais prêt à partir, et son agent Moussa Sissoko s’activerait pour lui trouver un point de chute. Une situation qui n’a pas échappé au PSG.

Le pari Dembélé