Mercato - PSG : Dembélé va lâcher une réponse tonitruante à Leonardo !

Publié le 31 janvier 2022 à 18h45 par P.L.

Alors que le mercato hivernal va bientôt fermer ses portes, le PSG est toujours annoncé sur les traces d'Ousmane Dembélé. Toutefois, l'international tricolore aurait une préférence pour son avenir et elle ne devrait pas plaire à Leonardo.

En cette fin de mercato hivernal, le PSG pourrait bien faire un dernier gros coup après l’échec du dossier Tanguy Ndombele. En effet, le club de la capitale serait récemment entré en négociations avec le FC Barcelone pour Ousmane Dembélé, dont le contrat arrive à son terme en juin prochain. Le club catalan cherche à se débarrasser au plus vite de l’international tricolore et un départ cet hiver serait le bienvenu. Toutefois, le champion du monde 2018 aurait une préférence pour son avenir et elle ne va pas dans le sens des Parisiens.

Dembélé a une préférence pour la Premier League