Mercato - PSG : De nouvelles réponses tombent dans le feuilleton Dembélé !

Publié le 31 janvier 2022 à 14h30 par T.M.

Alors que ça part dans tous les sens à propos de l’avenir d’Ousmane Dembélé, des éléments de réponse ont été apportés de la part du FC Barcelone, du PSG ainsi que de l’entourage du Français pour tenter d’y voir plus clair.

Dans cette dernière ligne droite du mercato hivernal, les rumeurs se multiplient concernant l’avenir d’Ousmane Dembélé. Si une chose est sûre, c’est que le FC Barcelone veut se débarrasser du Français, lui qui ne veut pas prolonger. Mais le temps presse, le club catalan a jusqu’à minuit pour tenter de trouver un point de chute à Dembélé. Si le champion du monde est apprécié en Premier League, c’est surtout au PSG qu’il a été envoyé ces dernières heures. Les deux clubs ont d’ailleurs négocié, mais un terrain d’entente est visiblement très difficile à être trouvé entre les demandes et les offres de chacun. Ainsi, selon les dernières informations du Parisien , il faudrait désormais écarter une arrivée d’Ousmane Dembélé d’ici la clôture du marché des transferts.

Un accord est démenti !