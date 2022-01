Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le verdict est tombé pour Ousmane Dembélé !

Publié le 31 janvier 2022 à 12h30 par Th.B.

Bien qu’il soit annoncé par différents médias qu’un accord ait été passé entre le PSG et Ousmane Dembélé pour une éventuelle arrivée cet hiver de l’attaquant du FC Barcelone, il n’en serait rien pour plusieurs raisons précises. Explications.

On aura vécu des heures folles entre dimanche soir et ce lundi matin, les rumeurs se multipliant et les spéculations les plus osées circulant dans la presse. Mais il se peut que le feuilleton Ousmane Dembélé connaisse déjà son dénouement, du moins, en ce qui concerne une éventuelle arrivée au PSG cet hiver. Refusant de prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain, Dembélé a été invité par la direction du FC Barcelone, qui a poussé pour qu’il soit écarté du groupe de Xavi Hernandez, a proposé une offre concrète d’un club intéressé afin d’acter son départ avant ce lundi 23h59, soit le moment où le mercato hivernal fermera ses portes. The Athletic a confié ces derniers jours en s’appuyant sur des sources espagnoles que Chelsea jugerait bonne sa capacité à boucler cette opération cet hiver. Ce lundi, L’Équipe a pour sa part confirmé que les Blues entraînés par Thomas Tuchel seraient une option qu’apprécierait Ousmane Dembélé, privilégiant même un départ en Premier League à Chelsea ou à Manchester United plutôt qu’au PSG. Néanmoins, Foot Mercato a révélé dimanche soir qu’un accord verbal aurait été passé entre le PSG et le clan Dembélé pour une éventuelle venue du champion du monde français ce lundi, à condition qu’un accord soit trouvé avec les dirigeants du FC Barcelone au niveau des modalités du transfert. Il a été question d’un échange de joueurs dans lequel Juan Bernat, Angel Di Maria ou encore Mauro Icardi pourraient faire partie selon AS et la BBC . Néanmoins, selon Mundo Deportivo, Bernat ne compterait pas plier bagage cet hiver, et il en serait de même pour Mauro Icardi. Pour Di Maria, une continuité au PSG, malgré l’expiration de son contrat en juin prochain, est d’actualité d’après MD . Pour autant, l’optimisme resterait de mise.

Un accord trouvé entre le PSG et Dembélé selon la presse anglaise…

Ces dernières heures, la BBC a lâché une véritable bombe par le biais de son journaliste Guillem Balague. D’après les informations de ce dernier récoltées auprès de sources, un terrain d’entente aurait été trouvé entre Leonardo, la direction sportive du PSG et Ousmane Dembélé sur les termes de son éventuel futur contrat au Paris Saint-Germain. Il ne manquerait plus d’ailleurs qu’il en soit fait de même avec les dirigeants du FC Barcelone lorsque le défenseur du Barça , Gerard Piqué, a lâché le message suivant lors d’un live Twitch dimanche soir pour la chaîne d’Ibai Llanos sur cette situation. « Je comprends les deux côtés, nous sommes dans un business qui déplace beaucoup d'argent, chacun est libre de défendre ses intérêts, je comprends la position du club et du joueur. Que la meilleure solution soit trouvée pour tout le monde. Avant de démarrer (le live), j'étais en train de lire à propos de ce qui était peut-être en train de se passer mais je ne veux pas me mouiller. On lui a demandé quelques fois (à Dembélé) mais il ne se mouille pas, il attend de voir ».

…mais Dembélé ne devrait pas débarquer à Paris cet hiver !