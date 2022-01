Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse anglaise lâche une petite bombe sur Ousmane Dembélé !

Publié le 31 janvier 2022 à 9h45 par Th.B.

Alors qu’il était déjà question d’un accord verbal passé entre le directeur sportif du PSG et le clan Ousmane Dembélé, Leonardo aurait bel et bien eu l’aval de l’ailier du FC Barcelone pour un transfert dès cet hiver !

Et si Ousmane Dembélé retrouvait la Ligue 1 en s’engageant avant la clôture du mercato hivernal avec le PSG ? Au placard au FC Barcelone depuis qu’il a été écarté du groupe de Xavi Hernandez il y a une dizaine de jours à présent, Dembélé a vu Leonardo et les dirigeants du PSG formuler un intérêt concret à son égard. Au point où un accord verbal aurait été passé dans la journée de dimanche à en croire Foot Mercato . L’objectif du Paris Saint-Germain serait de trouver un terrain d’entente avec le FC Barcelone pour qu’un transfert ait lieu ce lundi, à cinq mois de l’expiration de son contrat au Barça .

Dembélé aurait validé le contrat proposé par le PSG pour cet hiver !