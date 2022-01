Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi prêt à passer la seconde pour ce dossier XXL du PSG !

Publié le 31 janvier 2022 à 7h30 par A.C.

Le Paris Saint-Germain garde toujours un œil attentif sur la situation de Franck Kessié, qui éveille toutefois toujours plus de convoitises aux quatre coins de l’Europe, avec notamment le FC Barcelone.

A Milan on semble s’être fait une raison, Franck Kessié partira à la fin de son contrat en juin prochain. D’ailleurs, depuis le 1er janvier dernier il peut déjà négocier avec d’autres clubs et le Paris Saint-Germain semble être en première ligne. L’été dernier déjà Leonardo semblait pister le milieu de l’AC Milan, qui pourrait donc être le nouveau renfort à 0€ du PSG après Lionel Messi ou son ancien coéquipier Gianluigi Donnarumma. La situation de Kessié a toutefois commencé à alerter de plus en plus de clubs et notamment le FC Barcelone, qui est à l’affut de la moindre occasion pour offrir une nouvelle arme à Xavi.

Le Barça n’a pas dit son dernier mot pour Kessié !