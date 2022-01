Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La menace grandit pour le remplaçant de Kamara !

Publié le 31 janvier 2022 à 7h00 par A.C.

Avec Boubacar Kamara qui pourrait quitter l’OM en cette fin de mercato, Pablo Longoria se serait tourné vers Erick Pulgar de la Fiorentina.

Alors que le dossier Boubacar Kamara semblait être tombé à l’eau avec l’échec de l’AS Roma, les prochaines heures pourraient réserver quelques surprises. En Italie on annonce que deux gros clubs européens auraient l’intention de recruter le joueur en fin de contrat avec l’Olympique de Marseille avant la fin du mercato hivernal ! La Gazzetta dello Sport parle du Bayern Munich, qui voudrait miser sur Kamara après avoir perdu Denis Zakaria, qui devrait vraisemblablement s’engager en faveur de la Juventus. Du côté de Gianluca Di Marzio on évoque plutôt le vif intérêt de l’Atlético de Madrid, qui insisterait pour trouver un terrain d’entente avec l’OM ainsi qu’avec le défenseur ou milieu de 22 ans.

Galatasaray pourrait souffler Pulgar à l’OM