Mercato - OM : L’avenir de Boubacar Kamara se joue maintenant !

Publié le 30 janvier 2022 à 20h30 par A.C.

Poussé vers la sortie à l’Olympique de Marseille à cause de sa situation contractuelle, Boubacar Kamara a vu deux clubs revenir avec force en cette fin de mercato avec la Bayern Munich et l’Atlético de Madrid.

Voilà un mois que Pablo Longoria travaille sur ce dossier. Après l’échec de l’été dernier, le président de l’Olympique de Marseille a une nouvelle fois essayé de trouver un nouveau club à Boubacar Kamara, dont la prolongation semble devenue improbable. Ainsi, plusieurs pistes ont été évoquées avec notamment l’AC Milan ou encore la Juventus... mais aucune ne s’est concrétisée. Dernière en date, celle menant à l’AS Roma de José Mourinho, qui souhaite voir un dernier renfort débarquer avant la fin du mercato hivernal. Tuttosport a toutefois annoncé que ce ne sera pas Kamara, dont les demandes seraient beaucoup trop importantes pour les caisses romaines. Le scénario catastrophe a donc commencé à se dessiner pour l’OM... jusqu’à ce dimanche.

Le Bayern Munich et l’Atlético ont tout relancé