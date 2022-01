Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une solution inespérée offerte à Longoria pour Kamara ?

Publié le 30 janvier 2022 à 19h10 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara semble intéresser un grand nombre de club étrangers et Pablo Longoria aimerait bien le vendre dès cet hiver.

Le temps presse. Dans seulement quelques heures, Pablo Longoria pourra considérer Boubacar Kamara comme perdu. Le joueur se rapproche en effet de la fin de son contrat avec l’Olympique de Marseille et une prolongation semble extrêmement compliquée, même si toujours espérée par Longoria. La meilleure solution aurait été une vente dès ce mercato hivernal, avec l’AS Roma de José Mourinho qui a semblé vouloir faire quelque chose... avant de se jeter sur d’autres dossiers. Pourtant, une solution inattendue pourrait bien se présenter pour Kamara et l’OM.

Le Bayern Munich pensait avoir Zakaria, mais...