Mercato - OM : Vézirian persiste et signe pour la vente de l’OM !

Cela fait maintenant un an que Thibaud Vézirian annonce que l’OM a été vendu aux Saoudiens. Toutefois, pour le moment, aucune officialisation n’est tombée. Il n’empêche que le journaliste campe sur ses positions concernant la future cession de l’OM.

Cela fait depuis 2017 que Frank McCourt est le propriétaire de l’OM. Mais cela durera-t-il encore longtemps ? Depuis plusieurs mois maintenant, de nombreuses rumeurs font état d’une possible vente du club phocéen. Et après le duo Ajroudi-Boudjellal, c’est désormais l’Arabie Saoudite qui est annoncé pour reprendre l’OM. Cette vente serait même d’ores et déjà actée bien qu’aucune officialisation ne soit tombée à ce sujet. En effet, depuis près d’un an maintenant, Thibaud Vézirian ne cesse de répéter que l’OM va passer sous pavillon saoudien et que tout est signé concernant la cession du club phocéen. Des rumeurs que Frank McCourt s’est souvent empressé de démentir. L’Américain l’a répété à de nombreuses reprises, il n’a pas vendu sa propriété et il n’en a pas l’intention. Pour autant, malgré ces mises au point venues de McCourt, Vézirian campe sur ses positions. « Je ne peux pas dire que j'ai menti parce que ce sont les confirmations que j'ai. Tout ce qui se met en place me donnera raison. Je vais forcément écrire un livre sur cette aventure tellement c'était fou. Et l'avenir me donnera raison sans problème », expliquait-il encore récemment. Et à l’occasion d’un live sur sa chaine Twitch , le journaliste en a rajouté une nouvelle couche à propos de ce feuilleton qui enflamme la Canebière.

« Il n’y a plus qu’à attendre »