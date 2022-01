Foot - Mercato - OGC Nice

Mercato : Futur sélectionneur des Bleus ? La réponse de Galtier !

Publié le 30 janvier 2022 à 14h40 par La rédaction

Alors que Didier Deschamps pourrait quitter l’équipe de France après le Mondial 2022, Christophe Galtier s’est prononcé sur la possibilité de venir un jour sélectionneur des Bleus.