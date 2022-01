Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : C'est confirmé, Frank McCourt a vendu l'OM !

Publié le 16 janvier 2022 à 3h30 par A.M.

De nouveau invité à donner ses informations sur la vente de l'OM, Thibaud Vézirian confirme une nouvelle fois que Frank McCourt va vendre le le club phocéen.

Malgré les nombreux démentis de Frank McCourt, Thibaud Vézirian ne change pas de discours et annonce depuis quasiment un an que l'OM est vendu à Al-Walid bin Talal. Et pourtant, alors qu'il avait annoncé l'imminence de l'officialisation de cette vente en février 2021, rien n'a été annoncé depuis cette date. Cela ne l'empêche pas de persister, assurant que l'avenir finira par révéler la vérité.

«L'avenir me donnera raison sans problème»