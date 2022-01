Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli réserve peut-être une surprise avec Bakambu !

Publié le 16 janvier 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

Fraichement recruté par l’OM pour venir renforcer le secteur offensif, Cédric Bakambu pourrait être utilisé dans un système à deux pointes avec Arkadiusz Milik comme l’a clairement indiqué Jorge Sampaoli.

Après être arrivé au terme de son contrat avec le club chinois du BJ Guoan début janvier, Cédric Bakambu (30 ans) a donc répondu favorablement aux sollicitations de l’OM sur le marché des transfert. Le buteur congolais a officialisé son arrivée cette semaine au sein du club phocéen, et viendra donc concurrencer Arkadiusz Milik à la pointe de l’attaque de l’OM. À moins que…

Vers un tandem Bakambu-Milik à l’OM ?