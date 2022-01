Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Djibril Cissé vend la mèche pour l'avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 16 janvier 2022 à 3h15 par A.M.

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé reste incertain, Djibril Cissé est persuadé que l'attaquant français va quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Real Madrid affiche sa confiance quant à une arrivée de Kylian Mbappé avec lequel ils ont déjà un accord verbal. Il faut dire que l'été dernier, l'attaquant français a fait le forcing pour quitter le PSG où son contrat s'achève en juin prochain. C'est la raison pour laquelle Djibril Cissé est convaincu que Mbappé partira en fin de saison.

«Il a envie de voir ailleurs»