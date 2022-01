Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La tendance se confirme pour le départ de Luis Henrique !

Publié le 31 janvier 2022 à 12h10 par Th.B.

Souhaitant permettre à Luis Henrique de bénéficier d’un temps de jeu important qui servira à sa progression, Pablo Longoria tirerait les ficelles en coulisse pour que l’ailier de l’OM s’en aille sous la forme d’un prêt ce lundi. Troyes serait une option.

Bien qu’il soit impliqué dans le projet sportif de l’OM et se démène lors de ses apparitions sous le maillot olympien, Luis Henrique n’est pas indispensable aux plans de Jorge Sampaoli comme le10sport.com vous l’a souligné dimanche soir. Et alors que le mercato hivernal bat son plein en cette dernière journée de marché, nous vous avons affirmé que le président Pablo Longoria cherchait un moyen de se séparer d’Henrique en lui trouvant un point de chute adéquat pour sa progression. Et la donne n’aurait pas changé dans l’esprit du patron de l’OM.

Longoria travaille sur un prêt d’Henrique, Troyes en embuscade