Mercato - OM : Longoria voit le bout du tunnel pour cette vente !

Publié le 31 janvier 2022 à 6h00 par Th.B.

Président de l’OM, Pablo Longoria pourrait enfin voir son souhait de vendre Duje Caleta-Car se concrétiser puisqu’un accord avec West Ham pour le transfert du Croate se dessinerait les heures passant.

Dans les prochaines heures, Duje Caleta-Car pourrait enfin quitter l’OM. Depuis quelque temps à présent, le président Pablo Longoria tenterait tant bien que mal de trouver un acheteur au défenseur croate qui disposait d’une belle cote en Premier League et plus particulièrement du côté de Wolverhampton et West Ham. Et ce serait chez les Hammers que Caleta-Car devrait déposer ses valises à en croire Marc Mechenoua.

Accord total pour Caleta-Car dans les prochaines heures ?