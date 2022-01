Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauro Icardi a tranché pour le FC Barcelone !

Publié le 31 janvier 2022 à 10h15 par T.M.

Dans le cadre d’une arrivée d’Ousmane Dembélé au PSG, un échange avec Mauro Icardi a été évoqué. Toutefois, cette opération aurait peu de chances d’arriver pour le FC Barcelone.

Ces dernières heures, le feuilleton Ousmane Dembélé s’est emballé. Poussé vers la sortie par le FC Barcelone étant donné qu’il ne veut pas prolonger, le Français doit trouver un point de chute et cela pourrait être du côté du PSG. Les deux clubs négocient ainsi et tentent de trouver un terrain d’entente pour boucler une opération. Toutefois, alors que le PSG ne voudrait pas payer les 20M€ réclamés par les Blaugrana pour Dembélé, cela pourrait se régler sous la forme d'un échange de joueurs.

Un échange Dembélé-Icardi ?