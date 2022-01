Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo veut encore boucler trois départs !

Publié le 31 janvier 2022 à 18h10 par A.C.

Si les débats sont concentrés sur le dossier Ousmane Dembélé, Leonardo semble travailler parallèlement pour continuer à dégraisser l’effectif du PSG.

Le mercato hivernal fermera ses portes dans seulement quelques heures et beaucoup de choses pourraient encore bouger au Paris Saint-Germain. La presse française et catalane parle en effet de la possible arrivée d’Ousmane Dembélé au PSG à la surprise générale, puisqu’un accord aurait été trouvé avec l’entourage du joueur et le FC Barcelone souhaite absolument s’en débarrasser. Leonardo ne semble toutefois pas vouloir offrir les 20M€ que demanderaient les Barcelonais pour racheter les cinq mois restant dans le contrat de Dembélé. Il faut dire que dans seulement quelques mois, le Français sera gratuit...

Icardi, Herrera et Danilo Pereira pourraient quitter le PSG