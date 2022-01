Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'opération Dembélé serait réglée «à 99%» !

Publié le 31 janvier 2022 à 17h10 par B.C.

Alors que le PSG est annoncé comme le grand favori pour accueillir Ousmane Dembélé, ce dernier pourrait finalement prendre le chemin de Chelsea.

Depuis dimanche soir, le dossier Ousmane Dembélé anime cette fin de mercato hivernal. Libre à l’issue de la saison, l’attaquant français est poussé vers la sortie par le FC Barcelone, souhaitant obtenir une indemnité de transfert dans ce dossier. Ainsi, le PSG aurait entamé les discussions avec la direction catalane, et à en croire Foot Mercato , un accord verbal aurait déjà été trouvé entre Leonardo et le clan Dembélé. Cependant, Chelsea souhaiterait également mettre la main sur le champion du monde tricolore, et Thomas Tuchel serait désormais en pole.

Dembélé sur le point de débarquer… à Chelsea ?