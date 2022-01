Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça lâche une bombe pour Ousmane Dembélé !

Publié le 31 janvier 2022 à 16h45 par A.C.

Le FC Barcelone chercher désespérément une solution en ces dernières heures du mercato hivernal, avec Ousmane Dembélé qui pourrait bien partir au Paris Saint-Germain.

On ne parle que de ça en Catalogne. Alors que Pierre-Emerick Aubameyang est arrivé ce lundi et devrait s’engager avec le FC Barcelone, tous les yeux sont tournés vers Ousmane Dembélé. L’ailier français ne souhaite en effet pas prolonger son contrat et s'il ne veut pas le perdre en juin, le Barça doit absolument le vendre avant la fin du mercato hivernal. Le Paris Saint-Germain serait une des solutions les plus concrètes, puisque Foot Mercato a annoncé un accord avec Dembélé et son entourage. Reste à savoir s’il débarquera au PSG dès maintenant ou s’il viendra à la fin de la saison... et à la fin de son contrat avec le FC Barcelone.

Dembélé pourrait partir au cours des prochaines heures !