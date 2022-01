Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta tente un coup audacieux avec Dembélé !

Publié le 31 janvier 2022 à 15h15 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone chercherait toujours à trouver un moyen de valider le prêt de Pierre-Emerick Aubameyang, le président Joan Laporta proposerait en échange à Arsenal les services d’Ousmane Dembélé.

Président du FC Barcelone, Joan Laporta travaillerait de concert avec l’ensemble de la direction du Barça afin de boucler le prêt de Pierre-Emerick Aubameyang. Selon Sky Sports, Aubameyang a bel et bien fait le voyage à Barcelone dans le cadre d’une éventuelle signature, mais il resterait encore quelques détails sur lesquels les différentes parties doivent se mettre d’accord pour que cette opération puisse se concrétiser avant la clôture du mercato ce lundi soir à 23h59. Afin d’optimiser ses chances de recruter l’attaquant gabonais, le FC Barcelone semble jouer une carte surprenante : Ousmane Dembélé.

Le Barça offrirait Dembélé à Arsenal en échange d’Aubameyang !