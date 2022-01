Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Laporta lance un ultimatum pour Dembélé !

Publié le 31 janvier 2022 à 14h45 par B.L.

Alors que le PSG aurait un accord verbal avec Ousmane Dembélé, le club de la capitale n'aurait toujours pas trouver de terrain d'entente avec le FC Barcelone pour un transfert cet hiver. Le Barça aurait fixé une ultime deadline pour résoudre ce dossier.

Ousmane Dembélé est l'un des plus gros feuilletons de ce mercato hivernal. Depuis le début du mois de janvier, le Français et son entourage ont repoussé à plusieurs reprises les avances du FC Barcelone pour prolonger son contrat qui expire en juin prochain. Par conséquent, le club culé a décidé d'écarter Ousmane Dembélé du groupe professionnel en attendant de trouver une solution avec l'ailier. Dimanche, Foot Mercato a alors annoncé que le PSG se serait penché sur le dossier et aurait même trouvé un accord avec le joueur de 24 ans. Pour autant, Paris ne parviendrait toujours pas à s'entendre avec le Barça sur les modalités d'un transfert pour cet hiver. Et les Blaugrana pourraient bien mettre la pression au PSG...

Le Barça veut régler le cas Dembélé avant 20 heures