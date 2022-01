Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino aurait relancé le dossier Dembélé !

Publié le 31 janvier 2022 à 17h45 par Th.B.

Entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino jouit d’une belle harmonie de groupe au Paris Saint-Germain et se serait montré réticent à ce que cette dernière change avec l’éventuelle venue d’Ousmane Dembélé et notamment pour Angel Di Maria.

Pour Ousmane Dembélé, il se pourrait que son transfert pour cet hiver ait d’ores et déjà capoté. En effet, il est question depuis dimanche soir d’un accord verbal trouvé entre le directeur sportif Leonardo et l’ailier du FC Barcelone, sous contrat jusqu’en juin prochain. En effet, la volonté de Leonardo aurait été de trouver un terrain d’entente avec le comité de direction du FC Barcelone pour mener à bien cette opération avant la clôture du mercato hivernal ce lundi soir. La BBC a confirmé que Dembélé aurait donné son aval sur les conditions contractuelles formulées par le PSG et qu’un travail était effectué pour qu’il débarque au Paris Saint-Germain cet hiver.

Pas d’arrivée de Dembélé pour cet hiver à cause… de Pochettino ?

Cependant, par le biais de son journaliste Guillem Balague, le média britannique affirme que la venue d’Ousmane Dembélé ne serait plus d’actualité au PSG pour cet hiver. La cause ? L’entraîneur Mauricio Pochettino ne voudrait pas que l’harmonie actuelle présente dans son groupe soit altérée et notamment avec Angel Di Maria, son temps de jeu ayant déjà diminué depuis l’arrivée de Lionel Messi l’été dernier alors que son contrat arrivera à expiration à la fin de la saison. De plus, la question financière n’aurait depuis ce lundi pas été réglée, forçant le PSG à attendre la fin de l’exercice pour mettre à profit son accord trouvé avec le clan Dembélé dans le cadre d’une arrivée libre de tout contrat à la prochaine intersaison.