Mercato - PSG : La solution est identifiée pour l’arrivée d’Ousmane Dembélé !

Publié le 31 janvier 2022 à 10h45 par T.M.

Pour recruter Ousmane Dembélé, le PSG voudrait régler cela sous la forme d’un échange de joueurs. Une solution se présenterait d’ailleurs à Leonardo pour trouver un accord avec le FC Barcelone.

Ousmane Dembélé ne voulant pas prolonger, le FC Barcelone cherche donc à s’en débarrasser durant ce dernier jour du mercato hivernal. Et en coulisses, les choses se sont accélérées avec le PSG, intéressé à l’idée d’accueillir l’international français. Mais encore faut-il trouver un terrain d’entente. Alors que le Barça avait fixé le prix à 20M€ pour Dembélé, le club de la capitale espérerait plutôt réaliser un échange de joueurs. Reste maintenant à trouver la contrepartie à insérer dans la balance et une option se détacherait à ce sujet.

La clé Bernat !