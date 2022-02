Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembele a pris une décision fracassante !

Publié le 1 février 2022 à 9h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembele a été poussé vers la sortie lors du dernier mercato hivernal par sa direction. Malgré l'intérêt de plusieurs écuries de Premier League, telles que Chelsea et Tottenham, le champion du monde français aurait fermé la porte à un départ.

Lors de l'été 2017, le FC Barcelone s'est attaché les services d'Ousmane Dembele pour pallier le départ de Neymar vers le PSG. Et alors que le Français n'a jamais réussi à enchainer les grosses performances sous les couleurs du club blaugrana, la direction du Barça ne l'a jamais prolongé. Une décision que les Catalans peuvent regretter aujourd'hui, car Ousmane Dembele se dirige tout droit vers un départ libre et gratuit le 1er juillet, et ce, même si un départ vers la Premier League semblait se profiler cet hiver.

Ousmane Dembele aurait recalé plusieurs écuries anglaises