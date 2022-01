Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’issue du feuilleton Dembélé enfin connue ?

Publié le 31 janvier 2022 à 21h15 par A.C.

En fin de contrat, Ousmane Dembélé est poussé vers la sortie par le FC Barcelone en ces dernières heures du mercato, avec notamment le PSG et plusieurs clubs de Premier League prêts à l’accueillir.

En cette fin de mercato l’avenir d’Ousmane Dembélé est l’un des sujets les plus commentés. Il faut dire que les dirigeants du FC Barcelone ont clairement annoncé vouloir vendre le joueur, qui ne souhaite pas prolonger un contrat qui se termine en juin prochain. Depuis le 1er janvier dernier, il peut d’ailleurs déjà négocier avec d’autres clubs et Foot Mercato a récemment annoncé qu’un accord aurait été trouvé avec le Paris Saint-Germain, où le départ de Kylian Mbappé pourrait laisser une place libre en fin de saison. Ces dernières heures la presse catalane a également évoqué d’autres pistes et notamment en Premier League, avec Chelsea et Arsenal.

Dembélé va rester à Barcelone