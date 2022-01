Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Dembélé, Leonardo s’attaque à une autre star du FC Barcelone !

Publié le 31 janvier 2022 à 17h30 par A.C.

Le Paris Saint-Germain semble décidé à dépouiller le FC Barcelone au cours des prochains mois, puisqu’après Ousmane Dembélé c’est un autre joueur de Xavi qui serait dans le viseur de Leonardo.

Ça chauffe entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone ! A la recherche d’une solution pour Ousmane Dembélé, qui ne souhaite pas prolonger son contrat, le club catalan est dos au mur et court le risque de le perdre. Bizarrement, c’est le PSG qui pourrait être le grand sauveur du Barça ! Foot Mercato a en effet annoncé que l’ailier français aurait trouvé un accord avec le club parisien, avec les Barcelonais qui réclameraient 20M€ pour le lâcher dès maintenant. Reste à savoir si les Parisiens voudront faire cet effort. Ce lundi, en Espagne on assure en effet que Leonardo n’aurait aucune intention de lâcher de l’argent pour un joueur, qui quoiqu’il arrive sera gratuit dans seulement quelques mois. La Cuatro parle ainsi d’un simple échange, puisque le Paris Saint-Germain aurait offert Abdou Diallo ou Eric Junior Dina-Ebimbe au Barça, sans aucune indemnisation de transfert. Une offre qui ne semble pour le moment pas convaincre le FC Barcelone, qui ne semble toutefois pas avoir d’autres solutions...

Le PSG se renseigne pour Frenkie de Jong