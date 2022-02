Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le «nouveau Ronaldo» répond à l'intérêt d'Ancelotti !

Publié le 1 février 2022 à 11h00 par A.D.

Très en vue du côté de Palmeiras, Endrick séduirait les plus grosses écuries européennes, dont le Real Madrid et le FC Barcelone. Interrogé par la presse espagnole, le crack de 15 ans s'est livré sur l'intérêt des deux géants de Liga.

A seulement 15 ans, Endrick aurait déjà l'Europe à ses pieds. Actuel pensionnaire de Palmeiras, celui que l'on surnomme le « nouveau Ronaldo » serait suivi de près par de nombreuses écuries du continent, et notamment par le Real Madrid et le FC Barcelone. Lors d'un entretien accordé à Marca ce mardi matin, Endrick a été interrogé sur l'intérêt des deux géants espagnols. Et le jeune attaquant a fait part de son immense fierté d'avoir alerté de tels clubs.

«J'ai une grande affection pour le Real grâce à Cristiano Ronaldo»