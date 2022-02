Foot - Mercato

Mercato : Le clan Koscielny se lâche après son départ de Bordeaux !

Publié le 1 février 2022 à 9h32 par La rédaction mis à jour le 1 février 2022 à 9h33

Après des semaines passées au placard, Laurent Koscielny a résilié son contrat avec les Girondins de Bordeaux. Son agent, Stéphane Courbis, a pris sa défense.