Mercato - PSG : Leonardo active déjà un dossier XXL pour cet été !

Publié le 1 février 2022 à 7h15 par A.C.

A l’affut de la moindre occasion, Leonardo aurait déjà une piste claire pour renforcer le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival.

Le mercato hivernal vient à peine de fermer ses portes et le moins que l’on puisse dire c’est que Leonardo a eu du travail. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain a bouclé plusieurs dossiers chauds, mais a également connu quelques échecs ! Cela est le cas avec Tanguy Ndombélé, qui semblait tout proche de retrouver son ancien entraineur Mauricio Pochettino au PSG. Finalement, l’international français a bien quitté Tottenham en ces derniers jours de mercato, mais plutôt pour rejoindre l’Olympique Lyonnais, son ancien club. Ainsi, au PSG on semble déjà avoir d’autres idées pour renforcer le milieu de terrain au cours des prochains mois...

Le PSG pense déjà à Fabian Ruiz