Mercato - PSG : Kylian Mbappé prépare déjà son départ à Madrid !

Publié le 1 février 2022 à 4h30 par T.M.

Si rien n’est encore officiel concernant l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, le joueur du PSG se préparerait déjà pour rejoindre la capitale espagnole dans les mois à venir.

En refusant les 200M€ du Real Madrid à l’été, le PSG s’exposait à un gros risque avec Kylian Mbappé, celui de le voir partir libre à la fin de la saison, étant donné qu’il arrive au terme de son contrat. Et cette menace ne cesse de se profiler au fil des jours. Rien n’est encore officiel concernant l’avenir de Mbappé, mais ce lundi, Bild a lâché une énorme bombe assurant que tout était réglé entre le Real Madrid et l’international français, qui devrait percevoir pas moins de 50M€ bruts par saison en Espagne.

Les préparatifs du clan Mbappé !