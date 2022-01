Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dénouement imminent pour l'avenir de Tanguy Ndombele !

Publié le 30 janvier 2022 à 16h45 par P.L.

Intéressé par Tanguy Ndombele, le PSG est sur le point de voir l'international tricolore lui échapper, puisque l'OL est proche de récupérer son ancien joueur dans ce mercato hivernal.

Lors de ce mercato hivernal, le PSG ne serait pas contre renforcer son effectif. De ce fait, la presse anglaise a récemment annoncé un intérêt du club de la capitale pour Tanguy Ndombele. La rumeur a rapidement pris de l’ampleur, mais depuis quelques temps les négociations semblent figées. Pire encore, le10sport.com vous annonçait en exclusivité que les discussions ont été interrompues entre Tanguy Ndombele et ses prétendants autres que l’OL, puisqu’un accord est tout proche entre l'international français et l'écurie lyonnaise.

Accord trouvé entre l’OL et Tottenham pour Ndombele