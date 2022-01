Foot - Mercato

EXCLU - Mercato - OL : Accord total en vue pour Ndombele !

Publié le 30 janvier 2022 à 12h34 par Alexis Bernard mis à jour le 30 janvier 2022 à 12h38

Courtisé par le PSG, Tanguy Ndombele est tout proche d'un retour à l'Olympique Lyonnais. S'il faut rester prudent, l'affaire est très bien engagée.