Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dénouement est imminent pour Tanguy Ndombele !

Publié le 30 janvier 2022 à 12h10 par T.M.

Alors qu’on annonçait que Tanguy Ndombele allait rejoindre le PSG cet hiver, l’international français devrait finalement faire son retour à l’OL.

Poussé vers la sortie par Antonio Conte à Tottenham, Tanguy Ndombele devait se trouver un point de chute cet hiver. Et pour se relancer, l’international français avait d’ailleurs une grande priorité : rejoindre le PSG. Dans la capitale française, Mauricio Pochettino l’attendait et Leonardo s’était mis au travail pour parvenir à un accord avec les Spurs. L’affaire semblait d’ailleurs bien engagée, mais au final, les retrouvailles entre Ndombele et Pochettino n’auront pas lieu. N’arrivant pas à dégraisser pour faire de la place, le PSG a donc dû se résoudre à lâcher l’affaire.

Direction l’OL !