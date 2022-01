Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ronaldo, Messi… Cet énorme coup de gueule sur la piste Pogba !

Publié le 30 janvier 2022 à 4h00 par A.M.

Ancien attaquant du PSG, Mickaël Madar estime que le club de la capitale n'a aucun intérêt à miser sur Paul Pogba.

En quête de renforts dans l'entrejeu, le PSG tente d'obtenir le prêt de Tanguy Ndombele cet hiver en provenance de Tottenham. Mais à moyen terme, la grande priorité se nomme Paul Pogba dont le contrat à Manchester United prend fin en juin prochain. Cependant, Mickaël Madar, ancien attaquant du PSG, assure que le club parisien n'a pas besoin de l'international français.

Madar fracasse la piste Pogba