Mercato - ASSE : Un très grand buteur aurait pu débarquer !

Publié le 30 janvier 2022 à 3h45 par A.M.

Libre de tout contrat, Diego Costa aurait été proposé à l'ASSE. Mais les Verts auraient décliné cette opportunité, préférant miser sur un attaquant connaissant la Ligue 1.

Depuis l'ouverture du mercato, l'ASSE cherche un buteur. En effet, malgré l'arrivée de renforts offensifs tels que Bakary Sako et Sada Thioub, Pascal Dupraz souhaite voir débarquer un solide buteur afin d'épauler Wahbi Khazri. Dans cette optique, les Verts ont multiplié les pistes et les échecs comme avec Jean-Philippe Mateta, Serhou Guirassy ou encore Vedat Muriqi.

L'ASSE recale Diego Costa