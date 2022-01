Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Aulas veut plomber Leonardo avec sa piste prioritaire de l'hiver !

Publié le 29 janvier 2022 à 23h45 par B.C.

Alors que le PSG est désormais mal embarqué pour s’attacher les services de Tanguy Ndombele, l’OL souhaiterait en profiter pour rapatrier son ancien joueur.

Désireux de dégraisser son effectif, le PSG n’en oublie pas pour autant les arrivées. Ainsi, Leonardo souhaite profiter de la situation difficile de Tanguy Ndombele à Tottenham pour s’attacher ses services en ce mois de janvier sous la forme d’un prêt. Les deux clubs ont ouvert les discussions il y a plusieurs jours, mais aucun accord n’a été trouvé malgré la volonté du joueur de rejoindre la capitale française. Et pour cause, le PSG souhaitait faire de la place dans l’entrejeu avant d’accueillir Tanguy Ndombele, ce qui pourrait mettre à mal ce dossier. Selon certaines sources, le PSG a désormais peu de chances de mettre la main sur l’international tricolore, et l’OL voudrait en profiter.

L’OL tente le coup Ndombele !