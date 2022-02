Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Vente, transferts… Puel lâche sa réponse à Romeyer !

Publié le 1 février 2022 à 3h45 par A.M.

Alors que Roland Romeyer avait vivement critiqué le comportement de Claude Puel sur le mercato, l'ancien manager de l'ASSE lui a répondu.

En début d'année, Roland Romeyer n'avait pas manqué de pointer du doigt la gestion de Claude Puel lors de son passage à l'ASSE. « On avait les moyens de recruter. Des joueurs voulaient rester (Debuchy, Monnet-Paquet), d'autres étaient disponibles. C'était un choix du manager général. Il pensait qu'avec l'effectif qu'il avait à disposition, ça allait le faire. Ce que l'on n'a pas dépensé l'été dernier, on va le dépenser maintenant. L'argent était prévu au budget », confiait Romeyer dans les colonnes du Progrès . Mais Claude Puel a décidé de mettre les choses au clair et livre une autre version des difficultés des Verts sur le mercato.

Puel se défend