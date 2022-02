Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ de dernière minute se prépare en coulisses ?

Publié le 2 février 2022 à 12h45 par La rédaction

Même si le mercato est fermé dans la plupart des pays d’Europe, Leonardo miserait sur la Turquie et la Russie afin de trouver une nouvelle destination à Layvin Kurzawa. Son agent aurait déjà rencontré des clubs.

Sur le banc ou en tribunes depuis le début de saison, Layvin Kurzawa doit commencer à trouver le temps long au PSG. Le latéral gauche français n’est que le troisième choix de Mauricio Pochettino et n’a disputé qu’une rencontre officielle : le Trophée des Champions. Tout l’hiver, le PSG s’est efforcé de lui trouver un point de chute. Bordeaux et le LOSC ont été des hypothèses, West Ham aussi, mais aucune n’a pu aboutir. Souvent à cause du salaire… Mais Leonardo aurait un dernier espoir de se séparer de Kurzawa.

Son agent a rencontré des clubs turcs et russes