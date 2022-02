Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un point de chute confirmé pour Kurzawa ?

Publié le 2 février 2022 à 10h45 par G.d.S.S.

Longtemps annoncé sur le départ durant le mercato hivernal, Layvin Kurzawa est finalement resté au PSG. Mais le marché turc, toujours ouvert, reste une destination plausible pour le latéral gauche francilien…

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Layvin Kurzawa (29 ans) est totalement placardisé cette saison au PSG puisqu’il n’est plus apparu en match officiel depuis le Trophée des Champions, en août dernier. L’ancien latéral gauche de l’AS Monaco était donc logiquement placé sur la liste des transferts cet hiver par la direction du PSG, et malgré plusieurs tentatives dont une assez improbable du FC Barcelone, Kurzawa est finalement resté au Parc des Princes. Mais un départ de dernière minute semble encore possible…

Kurzawa pourrait finir en Turquie