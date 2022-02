Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n’était pas prêt à tout pour Ousmane Dembélé…

Publié le 2 février 2022 à 5h00 par T.M.

Au final, Ousmane Dembélé n’a pas rejoint le PSG durant ce mercato hivernal. Il faut dire que Leonardo aurait refusé certaines propositions du FC Barcelone.

Le mercato hivernal ayant refermé ses portes, Ousmane Dembélé est toujours au FC Barcelone. Pourtant, le Français était poussé vers la sortie par les Blaugrana et différentes options se sont offertes à lui. Il a notamment été question d’une possible arrivée au PSG. Dans la capitale française, on était intéressé par Dembélé, mais encore fallait-il trouver un accord avec le Barça. Alors que le PSG ne voulait pas débourser les 20M€ réclamés par Joan Laporta, l’idée était de réaliser un échange de joueurs.

Le PSG a dit non