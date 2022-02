Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta lâche une énorme bombe sur l'avenir de Dembélé !

Publié le 1 février 2022 à 14h00 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé ne devrait pas prolonger au FC Barcelone. Selon Joan Laporta, l'ancien Rennais a même déjà un accord avec un autre club.

Le mercato d'hiver a particulièrement été marqué par le feuilleton Dembélé. Et pour cause, alors que le contrat de l'ancien Rennais s'achève en juin prochain, le FC Barcelone a tout fait pour se séparer de lui durant le mois de janvier afin de récupérer une indemnité de transfert et ainsi éviter un départ libre à l'issue de la saison. Le PSG, Chelsea et Tottenham ont tenté de sauter sur l'occasion. En vain. Ousmane Dembélé devrait donc terminer la saison au Barça, mais Joan Laporta, présent en conférence de presse, révèle que l'international français serait déjà d'accord avec un autre club en vue de la saison prochaine.

Dembélé a un accord avec un autre club