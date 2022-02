Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça fait passer un message clair sur l'opération Haaland !

Publié le 1 février 2022 à 13h45 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG compte se jeter en priorité sur Erling Haaland pour pallier l'éventuel départ de Kylian Mbappé. Alors que le FC Barcelone est également sur les traces du buteur du Borussia Dortmund, Joan Laporta a fait passer un message clair sur ce dossier.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé se rapproche dangereusement d'un départ vers le Real Madrid. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 parisien a déjà un accord de principe avec Florentino Pérez pour rejoindre la Maison-Blanche librement et gratuitement le 1er juillet. De son côté, le PSG a déjà tout prévu en cas de départ de son numéro 7 à l'été 2022. D'après Le 10 Sport, Leonardo a décidé de s'attaquer à Erling Haaland en priorité pour pallier le potentiel départ de Kylian Mbappé. Toutefois, le directeur sportif du PSG devrait se frotter au FC Barcelone pour le recrutement du buteur du Borussia Dortmund.

«J'essaierai de ne pas faire de paiements disproportionnés»