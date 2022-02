Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pau Lopez envoie d'énormes messages à Steve Mandanda !

Publié le 1 février 2022 à 13h30 par A.M.

Prêté l'AS Roma, Pau Lopez a rapidement pris le dessus sur Steve Mandanda dans les buts de l'OM. Malgré tout, le portier espagnol tient en très haute estime son coéquipier et assure que leur entente reste excellente.

L'été dernier, l'OM s'est fixé un objectif prioritaire sur le marché, à savoir recruter un gardien de but qui serait une sorte de numéro 1 bis aux côtés de Steve Mandanda. L'idée du club phocéen était de recruter un portier capable de concurrencer l'international français et surtout de le remplacer à moyen terme. Et tout avait plutôt bien débuté pour Steve Mandanda, titulaire lors des trois premières journées de Ligue 1. Mais depuis le déplacement à Monaco le 11 septembre dernier, Pau Lopez a pris place dans les buts de l'OM et ne l'a quasiment pas lâché puisque depuis cette date, Steve Mandanda n'a disputé que quatre matches, dont deux en Coupe de France ainsi que le dernier match de la phase de groupes de la Ligue Europa face au Lokomotiv Moscou, sans enjeu puisque l'OM était déjà éliminé. Par conséquent, Steve Mandanda a été annoncé sur le départ cet hiver, et s'il est resté, la situation ne risque pas de s'améliorer puisque Pau Lopez a déjà atteint la barre des 20 matches sous la tunique olympienne ce qui signifie que son option d'achat sera levée à l'issue de la saison.

Malgré Mandanda, Lopez n'a jamais hésité.