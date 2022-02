Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une terrible nouvelle à 0€ se confirme...

Publié le 1 février 2022 à 12h10 par A.M.

Alors qu'il n'a pas trouvé de porte de sortie cet hiver, Boubacar Kamara se dirige bel et bien vers un départ libre à l'issue de la saison.

Cet hiver, l'OM espérait dégraisser son effectif et vendre plusieurs joueurs afin de renflouer ses caisses. Finalement, seulement deux joueurs sont partis à savoir Jordan Amavi, prêté avec option d'achat à l'OGC Nice, ainsi que Dario Benedetto, transféré à Boca Juniors après six premiers mois en prêt du côté de Elche. Insuffisant compte tenu de ce qui était attendu et cela pourrait avoir des conséquences à moyen terme.

Kamara fonce vers un départ libre...