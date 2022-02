Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette décision incompréhensible de Leonardo avec Layvin Kurzawa !

Publié le 1 février 2022 à 12h45 par D.M.

Dans les ultimes instants du mercato hivernal, plusieurs équipes se sont renseignées sur la situation de Layvin Kurzawa. Mais les prétentions du PSG étaient trop élevées pour certains clubs de Ligue 1.

Mis au placard depuis le début de la saison, Layvin Kurzawa a essayé de quitter le PSG. Ses agents ont essayé de lui trouver une porte de sortie, sans succès. Pourtant, le club parisien a eu l’occasion d’enregistrer le départ du latéral gauche. Comme révélé par RMC Sport, son nom a été évoqué dans l’opération Ousmane Dembélé, mais contre toute attente, Leonardo aurait refusé ce deal proposé par le FC Barcelone. D’autres équipes ont également tenté le coup dans ce dossier Kurzawa.

Leonardo a découragé les prétendants de Kurzawa