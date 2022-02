Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La presse espagnole lâche une bombe sur Ousmane Dembele !

Publié le 1 février 2022 à 10h30 par A.D.

Lors du dernier mercato hivernal, Ousmane Dembele aurait fait capoter son transfert vers la Premier League. En colère, la direction du Barça aurait prévu de se réunir ce mardi pour évoquer le cas de son numéro 7. Et les hautes sphères catalanes songeraient à résilier le contrat d'Ousmane Dembele pour ne plus le voir dans le vestiaire de Xavi.

Alors qu'une prolongation de contrat semblait impossible à boucler avec Ousmane Dembele, le FC Barcelone aurait fait tout son possible pour le vendre lors du mercato hivernal. Et les pistes n'auraient pas manqué pour le numéro 7 du Barça. Comme l'a indiqué Mundo Deportivo , Ousmane Dembele aurait été proche d'un départ vers la Premier League. Toutefois, l'ancien du Borussia Dortmund aurait refusé de répondre à l'appel de Chelsea, de Tottenham et des autres écuries britanniques qui s'intéressaient à lui. Un choix qui aurait provoqué la colère des dirigeants catalans.

Une résiliation de contrat pour Ousmane Dembele ?